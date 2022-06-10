Вашингтон, , 16:31 — REGNUM Адвокат Камилла Васкес, сотрудничавшая с Джонни Деппом во время его суда с Эмбер Хёрд, ответила на слухи о романе с актёром. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 10 июня.

Джонни Депп Harald Krichel

«Это очень неэтичное обвинение. Это сексизм. Я просто делала свою работу, но эти слухи очень разочаровали меня. Мне очень не понравился тот факт, что некоторые СМИ поддержали это и заявили, что мое общение с Джонни, который стал моим близким другом, было неуместным и непрофессиональным», — заявила юрист. Васкес также отметила, что является «эмоциональным и тактильным человеком», поэтому её объятия с актёром во время судебного процесса не являются поводом для романа.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джонни Депп откажется от денег, выигранных в суде с Эмбер Хёрд. По словам адвоката актёра, Депп участвовал в судебных разбирательств лишь с одной целью — восстановить собственную репутацию.

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