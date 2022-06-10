Санто-Доминго, 10 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Инфляция в Доминиканской Республике, измеряемая изменением индекса потребительских цен, составила 0,49% в мае по сравнению с апрелем. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на Центральный банк страны.

Доминиканская Республика

Отмечается, что таким образом накопленная инфляция в период за январь–май достигла 4,29%.

Между тем, годовая инфляция, измеренная с мая 2021 года по май 2022 года, составила 9,47%, а базовая инфляция изменилась на 0,50% в месяц, в результате чего годовая инфляция составила 7,29%.

Банк подчеркнул, что, учитывая текущую ситуацию, он продолжает строго следить за развитием внешних и внутренних факторов, влияющих на динамику цен и траекторию инфляции, своевременно и осмотрительно реализуя меры, чтобы способствовать сближению базовой инфляции.