Анкара, 10 июня, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Конфликт на Украине должен быть решён мирным путём. Для достижения справедливого и прочного мира дипломатические усилия должны продолжаться. Об этом в статье для чешской газеты Lidove Noviny заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет издание Star.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В противном случае, по словам дипломата, затягивание конфликта на Украине окажет пагубное влияние на европейскую и глобальную безопасность.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Турция с начала специальной операции оказывала значительную политическую и гуманитарную помощь Украине.

«Турция […] пыталась открыть пространство для дипломатии, поощряя обе стороны работать над жизнеспособным политическим решением», — сказал Чавушоглу.

При этом он отметил, что любое решение, которое будет реализовано, «должно защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мирное урегулирование в качестве решения конфликта на Украине западными странами не рассматривается. По её словам, концепция Вашингтона и глобального коллективного Запада, натоцентричного, заключается в том, что ни о каком мирном урегулировании речи быть не может.

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