Новосибирск, 10 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 10 июня, за сутки зарегистрировано 2035 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Отметим, что по данным на 9 июня за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2024 обращения.

При этом в Новосибирской области сделано уже 4 593 088 тестов на коронавирус. На территории региона зарегистрированы 259 087 случаев заражения коронавирусом, 252 612 человек выздоровели, умерли 5677 новосибирцев.