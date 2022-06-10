Архангельск, 10 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Роспотребнадзор выявил нарушения в работе пищеблока лагеря «Авангард», где массово отравились дети, сообщает минздрав региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пищеблок

«Установлено, что администрацией лагеря ненадлежащим образом организован контроль за соблюдением требований санитарных правил», — сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне в военно-патриотическом лагере «Авангард» отравились 16 детей. По данным минздрава, состояние всех госпитализированных в Мирном детей оценивается как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту отравления детей возбуждено уголовное дело.