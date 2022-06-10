Москва, 10 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Специально для старшеклассников в школах России хотят ввести курс с повторением отечественной истории. Об этом журналистам заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

«Сегодня мы тоже обязательно обсудим, мне кажется, это своевременное предложение, ввести в старших классах — в 10-х или 11-х — такой курс интегрированный «Россия — моя история», в котором еще раз [можно] пройти всю историю нашей страны», — сказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что в школах России с 1 сентября 2022 года начнут исполнять гимн страны и поднимать российский флаг.