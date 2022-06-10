Москва, 10 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины обнародовало 10 июня Минобороны России.

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея самоходных гаубиц «Мста-С»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как батарея российских гаубиц «Мста-С» выходит на позиции, подготавливается к стрельбе и затем наносит удар по позициям ВСУ. Также показана сделанная с беспилотника запись объективного контроля, на которой видно уничтожение бронетехники ВСУ.

Кроме того, отмечается, что батарея «Мста-С» во время боевых действий уничтожила бронетехнику подразделений киевских боевиков на замаскированных позициях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике был вновь обстрелян украинскими вооружёнными формированиями из артиллерии.