Волгоград, 10 июня 2022, 13:41 — REGNUM Режим ограничения пребывания в лесах граждан и въезда в них транспортных средств введён в Волгоградской области с 10 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
Мера обусловлена установлением жаркой погоды и призвана обеспечить пожарную безопасность в лесном фонде. За нарушение режима предусмотрены штрафы, причём их размер существенно увеличен с 8 июня.
В 2022 году в волгоградских лесах и на территории природных парков обустроено более семи тысяч км минерализованных полос. На въездах в лесные массивы установлено 820 шлагбаумов и 576 информационных аншлагов.