Волгоград, 10 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Режим ограничения пребывания в лесах граждан и въезда в них транспортных средств введён в Волгоградской области с 10 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Мера обусловлена установлением жаркой погоды и призвана обеспечить пожарную безопасность в лесном фонде. За нарушение режима предусмотрены штрафы, причём их размер существенно увеличен с 8 июня.

«Штраф за несоблюдение правил лесной пожарной безопасности для граждан теперь составит 15 — 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч, а для юридических — до 400 тысяч рублей. В условиях, когда в регионе объявлен особый противопожарный режим или режим чрезвычайной ситуации в лесах, штраф может быть увеличен для жителей — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 90 тысяч, для юридических лиц – до миллиона рублей», — уточнили в облкомприроды.

В 2022 году в волгоградских лесах и на территории природных парков обустроено более семи тысяч км минерализованных полос. На въездах в лесные массивы установлено 820 шлагбаумов и 576 информационных аншлагов.