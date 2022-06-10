Лос-Анджелес, США, 10 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Родриго Чавес и президент Эквадора Гильермо Лассо начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Об этом пишет Prensa Latina.

(сс) Fundación del Barrio Гильермо Лассо

В рамках участия в IX Саммите Америк Чавес, Лассо и их делегации провели встречу, на которой проанализировали заинтересованность обеих сторон в двусторонней зоне свободной торговли.

Отмечается, что президент Коста-Рики заявил, что провел встречу с президентом Эквадора и его командой министров, на которой они договорились начать переговоры о ЗСТ между двумя странами.

По словам Чавеса, этот договор обладает огромным потенциалом для того, в чем нуждается Коста-Рика, — расширения источников занятости и повышения благосостояния всех костариканцев.

Также подчёркивается, что правительство Чавеса по-прежнему сосредоточено на привлечении вариантов трудоустройства и возможностей для бизнеса для малых, средних и крупных предпринимателей, которые могут воспользоваться преимуществами двустороннего соглашения такого типа.