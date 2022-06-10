Грозный, 10 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Чечня отправила очередную партию гуманитарного груза для Луганской Народной Республики. На этот раз он предназначается для медицинских организаций, в первую очередь для тех, которые находятся вблизи с передовой, сообщил 10 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«Очередной гуманитарный груз медикаментов доставлен в Луганскую Народную Республику. Около пяти тонн медицинской помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова получили лечебные учреждения ЛНР. <…> Основную часть груза распределили по больницам, расположенным на передовой», — написал в своем телеграм-канале глава Чечни.

Всего медорганизации ЛНР получили около пяти тонн груза — лекарственных средств, перевязочных материалов, антисептиков, шприцов, растворов, препаратов для оказания первой медицинской помощи. Они будут направлены не только для оказания помощи раненым, но и для лечения местного населения.

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