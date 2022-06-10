Новосибирск, 10 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Муниципалитеты Новосибирской области фактически уже освоили около 50% выделенных на обеспечение жильем детей-сирот средств, в том числе 72% федеральных субвенций. Об этом было сказано на совещании в правительстве региона сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru Ключи от квартир для детей-сирот

Власти отметили, что в полном объёме свои обязательства по приобретению квартир для детей-сирот выполнили семь муниципалитетов. Заключили контракты на выделенные бюджетные средства 12 районов. Ещё 14 муниципальных районов освоят средства не позднее первой декады декабря 2022 года.

По официальным данным, в 2022 году общий объем финансирования составляет 1,7 млрд рублей.