Чебоксары, 10 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор сельчанину, которому инкриминировали преступления сексуального характера в отношении трёх детей. Он получил более 12 лет колонии, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Приговор вынесен в отношении 62-летнего жителя одной из деревень Батыревского района. По версии правоохранителей, с июня 2021 года по февраль 2022 года он неоднократно совершал развратные действия сексуального характера в отношении соседских детей — 13-летней девочки, её 11-летних брата и подруги.

«Он неоднократно оголял перед ними свой половой орган, предлагал девочкам вступить с ним в половую связь за материальное вознаграждение, а также совершал иные развратные действия», — отмечают в следственном управлении.

Злоумышленника задержали после того, как одна из потерпевших рассказала об этом бабушке. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что нет оснований для признания фигуранта уголовного дела невменяемым.

Суд признал мужчину виновным в четырёх эпизодах развратных действий (ч. 2, ч. 3 ст. 135 УК РФ), двух эпизодах насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Приговором ему назначено двенадцать лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

В ведомстве отмечают, что с потерпевшими организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Канашском районе вынесен приговор 62-летнему мужчине, которого обвинили в надругательство над малолетней внучкой. Он признан виновным, получив более девяти лет строгого режима.

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