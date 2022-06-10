Сеул, , 12:55 — REGNUM Семь из десяти жителей Южной Кореи, подавших заявки на участие во встречах с родственниками из КНДР, являются лицами в возрасте старше 80 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института по вопросам национального воссоединения (KINU).

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на конец апреля, из 133 636 человек, подавших заявки на участие во встречах разделённых семей, в живых остаются 44 842 человека. Среди них 36,8% приходится на лица 80-89 лет, 30,3% — старше 90 лет.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2021 году министерством объединения Южной Кореи среди членов разделенных семей, 82% респондентов не знают о судьбах своих родных, оставшихся по ту сторону границы.

Напомним, что в сентябре 2018 года в ходе межкорейского саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, а также договорились приложить усилия для решения вопроса с разделенными семьями. Однако после безрезультатного саммита КНДР и США в Ханое отношения между двумя Кореями ухудшились, исполнение договорённостей застопорилось, в результате чего проведение встреч разделенных семей стало невозможным.

Напомним, что семьи были разделены во время Корейской войны 1950−1953 гг.