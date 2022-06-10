Сеул, 10 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Семь из десяти жителей Южной Кореи, подавших заявки на участие во встречах с родственниками из КНДР, являются лицами в возрасте старше 80 лет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института по вопросам национального воссоединения (KINU).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Две Кореи

По состоянию на конец апреля, из 133 636 человек, подавших заявки на участие во встречах разделённых семей, в живых остаются 44 842 человека. Среди них 36,8% приходится на лица 80-89 лет, 30,3% — старше 90 лет.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2021 году министерством объединения Южной Кореи среди членов разделенных семей, 82% респондентов не знают о судьбах своих родных, оставшихся по ту сторону границы.

Напомним, что в сентябре 2018 года в ходе межкорейского саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление, а также договорились приложить усилия для решения вопроса с разделенными семьями. Однако после безрезультатного саммита КНДР и США в Ханое отношения между двумя Кореями ухудшились, исполнение договорённостей застопорилось, в результате чего проведение встреч разделенных семей стало невозможным.

Напомним, что семьи были разделены во время Корейской войны 1950−1953 гг.