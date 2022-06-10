Лима, 10 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь правящей партии «Свободное Перу» Владимир Серрон подверг критике президента Педро Кастильо за использование экспансионистской фразы США «Америка для американцев» на IX саммите Америк. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Gob.pe Педро Кастильо

«Америка для американцев». Типичная колониалистская фраза из доктрины Монро», — написал Серрон, комментируя выступление президента.

В свою очередь, журналистка Зораида Портильо отметила, что Кастильо выставил себя на посмешище, «закончив свою речь позорной фразой»: «Ни один антиимпериалистический латиноамериканец не смог бы сделать своей фразу, которая на протяжении двух веков была знаком интервенционизма США в регионе».