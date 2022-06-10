Москва, 10 июня 2022, 12:52 — REGNUM Россия должны лишать Японию права ловить рыбу у Курильской гряды. Ей-богу, надоели они, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовых автомобилей и самосвалов.
А премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права ловить рыбу возле Курильских островов из-за отказа платить за квоты.
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