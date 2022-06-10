Москва, 10 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Россия должны лишать Японию права ловить рыбу у Курильской гряды. Ей-богу, надоели они, заявил корреспонденту ИА REGNUMавтор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Rktps.com Флаги России и Японии

«Надо ещё отобрать у них долю в нефтегазовом проекте «Сахалин — 2» и поставку леса перекрыть.

Японцы сегодня запретили России покупать у них самосвалы и бульдозеры. Невелика потеря.

Есть китайские и белорусские, но сам факт — идиотический, поэтому ответ должен быть жёстким и быстрым», — высказал своё мнение.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии приняли решение запретить экспорт в Россию грузовых автомобилей и самосвалов.

А премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права ловить рыбу возле Курильских островов из-за отказа платить за квоты.

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