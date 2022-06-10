Самара, 10 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Губернские премии в области культуры и искусства за 2021 год вручили актерам, музыкантам, писателям, а также педагогам художественных и музыкальных школ в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что лауреатами стали 20 человек. Губернские премии присуждаются каждый год по итогам конкурсного отбора. Размер премии составляет 100 тысяч рублей.

Так, актер драмтеатра Виктор Мирныйв 2021 году был отмечен за роль Андрэ в спектакле «Папа», а Елена Панкратова отдала музыкальной школе почти полвека, воспитала немало лауреатов международных, всероссийских и региональных конкурсов. Более сорока лет отдала изобразительному творчеству руководитель тольяттинской студии «Радуга» Людмила Косточка. Она является автором многих просветительских проектов, в том числе международных.

Сообщается, что губернская премия посмертно была присуждена художественному руководителю самарской драмы Валерию Гришко за постановку спектакля «Полет над гнездом кукушки» по одноименному роману К. Кизи. Диплом и знак лауреата передадут семье актера и режиссера.