Ереван, 10 июня 2022, 12:50 — REGNUM Организаторы протестов движения «Сопротивления» в Ереване не ставили себе задачу привлекать на утреннике акции много людей. Об этом 10 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.
Политик объяснил сравнительно небольшое число участников акции. Ранее людей было больше.
«Всё, что мы делали, было очень эффективно, но нам нужно изменить стратегию, — отметил Сагателян. — В данный момент — главная задача добиться отставки властей, объединить людей».
Он сообщил, что идёт работа, чтобы придать протестному движению новый импульс. В целом за 45 дней протестов их интенсивность колебалась.
Напомним, одной стратегий протестного движения в Ереване было блокирование автомобильного движения на улицах и метро. Потом протестующие блокировали правительственные ведомства, требуя там заявить о поддержке Нагорного Карабаха. 9 и 10 июня в связи с прибытием иностранных делегаций для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ протестующие пытаются донести до гостей страны, что действующее правительство Армении «нелегитимно».