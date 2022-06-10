Ереван, , 12:50 — REGNUM Организаторы протестов движения «Сопротивления» в Ереване не ставили себе задачу привлекать на утреннике акции много людей. Об этом 10 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Студенты перекрыли проспект Баграмяна в Ереване Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Политик объяснил сравнительно небольшое число участников акции. Ранее людей было больше.

«Всё, что мы делали, было очень эффективно, но нам нужно изменить стратегию, — отметил Сагателян. — В данный момент — главная задача добиться отставки властей, объединить людей».

Он сообщил, что идёт работа, чтобы придать протестному движению новый импульс. В целом за 45 дней протестов их интенсивность колебалась.

Напомним, одной стратегий протестного движения в Ереване было блокирование автомобильного движения на улицах и метро. Потом протестующие блокировали правительственные ведомства, требуя там заявить о поддержке Нагорного Карабаха. 9 и 10 июня в связи с прибытием иностранных делегаций для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ протестующие пытаются донести до гостей страны, что действующее правительство Армении «нелегитимно».