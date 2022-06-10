Ижевск, 10 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В полицию Удмуртии обратилась 63-летняя женщина, сообщив о дистанционном хищении у нее денежных средств на сумму около 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Search Engine People Blog Мошенники

По ее словам, в интернете она увидела объявление о дополнительном заработке путем вложения денег в инвестиции. Она оставила заявку на сайте. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и рассказал, как работают инвестиции. Затем ей позвонил еще один человек, представившийся аналитиком компании, он предложил установить приложение. Она видела якобы поступавшие на ее счет денежные средства и проценты, которые должны были поступить в конце июня 2022 года.

Женщина поняла, что ее обманули, когда консультант сообщил о заморозке счетов за рубежом, а для их разблокировки необходимо вновь внести средства на счет. «На тот момент у нее стали заканчиваться личные накопления, женщина обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 74-летний местный житель. Потерпевшему позвонил неизвестный и предложил инвестировать средства на одной из интернет-платформ. Томич согласился и по указанию злоумышленников перевел на указанный ему счет около 2 800 000 рублей. После чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Читайте также: 74-летний томич потерял 2,8 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях