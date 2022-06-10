Донецк, , 12:48 — REGNUM Населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) был вновь обстрелян украинскими вооружёнными формированиями из артиллерии. Об этом 10 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что новый обстрел Минерального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:07 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ освободили от киевских боевиков 235 населенных пунктов и продолжают продвигаться в направлении Славянска.