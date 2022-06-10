Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Реконструкция станции первой («красной») ветки Петербургского метрополитена «Чернышевская» начнется в III квартале 2022 года, сообщили 10 июня в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Станция метро «Чернышевская»

Ориентировочная стоимость реконструкции составляет 2,1 млрд рублей.

На эти деньги планируется увеличить пропускную способность станции за счет расширения количества эскалаторов с трех до четырех, частично заменить внутренние несущие конструкции наклонного хода, натяжной камеры, камеры затвора в уровне платформы и внутренних конструкций вестибюля. Намечено также отремонтировать и усилить основную обделку наклонного хода и внутренних несущих конструкций вестибюля.

Помимо этого будет сооружена гидроизоляция подземных сооружений, перепланированы помещения кассового зала, машинного зала эскалаторов и пассажирского зала вестибюля, заменены вестибюльные двери, отремонтированы фасады, заменены кровля и окна.

«Кроме этого, проектом предусмотрена замена входных дверей для обеспечения доступа маломобильных групп населения. Входной группой будет предусмотрен проезд для колясок с уровня тротуара на площадку, а также подведены тактильные указатели для слабовидящих пассажиров. Дверные полотна оборудуются фиксаторами для замедления закрывания дверей», — уточнили в КРТИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро «Чернышевская»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за капитального ремонта эскалатора на станции «красной» ветки Петербургского метрополитена «Нарвская» изменится режим работы вестибюля.