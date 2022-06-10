Кабул, 10 июня 2022, 12:46 — REGNUM Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представило новую полицейскую форму.

Новая форма МВД Афганистана
Новая форма МВД Афганистана
af. shafaqna.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», заместитель министра внутренних дел заявил, что униформа была введена для обеспечения большей безопасности и предотвращения неправомерных действий под прикрытием принадлежности к силам безопасности. По его словам, новая форма сначала будет выдана только в Кабуле и Кандагаре, затем начнётся процесс распространения в других провинциях.

«Униформа, которую вы видите, предназначена для офицеров и сотрудников сил безопасности, и преимущество заключается в том, что её наличие предотвращает подрывные и преступные действия по прикрытием принадлежности к полиции», — пояснил заместитель министра внутренних дел маулави Нур Джалал Джалали.

Также, маулави Зайнулла Абер, глава канцелярии министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: »Вопрос униформы очень важен для обеспечения безопасности, и вопросов, связанных с униформой, очень много. Большинство людей, при отсутствии униформы, не знают, кто перед ними — стражи порядка или преступники и провокаторы».

Чиновники министерства внутренних дел говорят, что в настоящее время форма готова для более чем 20 000 сотрудников министерства.

Стоит отметить, что раньше граждане страны много критиковали отсутствие униформы у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).