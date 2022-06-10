* запрещённая в России организация

Кабул, , 12:46 — REGNUM Министерство внутренних дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане представило новую полицейскую форму.

Новая форма МВД Афганистана af. shafaqna.com

По сообщению информационного агентства «Шафакна», заместитель министра внутренних дел заявил, что униформа была введена для обеспечения большей безопасности и предотвращения неправомерных действий под прикрытием принадлежности к силам безопасности. По его словам, новая форма сначала будет выдана только в Кабуле и Кандагаре, затем начнётся процесс распространения в других провинциях.

«Униформа, которую вы видите, предназначена для офицеров и сотрудников сил безопасности, и преимущество заключается в том, что её наличие предотвращает подрывные и преступные действия по прикрытием принадлежности к полиции», — пояснил заместитель министра внутренних дел маулави Нур Джалал Джалали.

Также, маулави Зайнулла Абер, глава канцелярии министра внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сказал: »Вопрос униформы очень важен для обеспечения безопасности, и вопросов, связанных с униформой, очень много. Большинство людей, при отсутствии униформы, не знают, кто перед ними — стражи порядка или преступники и провокаторы».

Чиновники министерства внутренних дел говорят, что в настоящее время форма готова для более чем 20 000 сотрудников министерства.

Стоит отметить, что раньше граждане страны много критиковали отсутствие униформы у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).