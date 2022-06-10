Новосибирск, 10 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 10 июня, около 13:00 (время местное) на паромной переправе Спирино — Чингис Ордынского района произошло столкновение двух несамоходных барж, осуществляющих перевозку пассажиров и автотранспорта. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

epp. genproc. gov.ru Несамоходная баржа

По предварительным данным, один человек пострадал.

Обстоятельства и ущерб в настоящее время устанавливаются. Организована проверка.