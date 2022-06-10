Джакарта, , 12:41 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 627 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 10 июня в Индонезии выявили 6 059 363 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 344 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 5 898 384 человека.

В период с 9 по 10 июня от COVID-19 умерли три человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 638 человек.

Число активных случаев COVID-19 в Индонезии увеличилось за прошедшие сутки и достигло 4341.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что в стране выявили четыре случая мутации штамма «омикрон», а именно BA.4 и BA.5.

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