Ижевск, 10 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Ижевске задержан 34-летний ранее судимый местный житель по подозрению в двух кражах денежных средств из ящика для пожертвования в одном из городских храмов. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

katavaciya Пожертвования

Мужчина был задержан 8 июня по горячим следам после кражи из ящика 50 рублей. На месте преступления правоохранители обнаружили следы пальцев рук, по которым установили личность подозреваемого. Благодаря же записям камер видеонаблюдения была установлена причастность задержанного к аналогичному преступлению в январе текущего года. Тогда было похищено 7 тыс. рублей.

Ущерб храму мужчина уже возместил, он находится под подпиской о невыезде.

«За совершенное преступление законодательством РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — подчеркнули в управлении.

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