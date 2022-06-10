Каждый восьмой житель РФ планирует продлить 12 июня отпусками и отгулами
Москва, 10 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Планирует продлить праздничные дни в честь Дня России отгулами или отпусками каждый восьмой житель России (12%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.
Чаще продлить длинные выходные дни в июне желают люди в возрасте от 35 до 44 лет (15%). Не намерены продлевать 65% работающих граждан.
Работают 12 июня по сменному графику 12% опрошенных. Пока не определились продлевать ли День России отпусками или отгулами 9%.
Опрос проведён 7–9 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 386 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей России ждут ещё одни длинные выходные с 11 по 13 июня.
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