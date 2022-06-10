Зеленогорск, Красноярский край, 10 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Женщину, оставившую грудного ребёнка одного в закрытом автомобиле, привлекли к ответственности в Зеленогорске. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Эмблема МВД

В мае полицейские в ходе мониторинга интернет-сети увидели сообщение о том, что женщина оставила младенца в автомобиле. Подписчица разместила в соцсети фотографию транспортного средства, написав о том, что мать малыша ушла в магазин.

Автор поста и другие пользователи в комментариях подчеркнули, что в этот день была жаркая солнечная погода. Очевидцы разыскали женщину, вернув её к ребёнку.

Инспекторы ПДН установили личность женщины. Ею оказалась жительница Красноярска 1991 года рождения. Она приехала в Зеленогорск в гости к родственникам.

Красноярка заявила, что ей нужно было купить вещи для старшего ребенка, а младший — четырёхмесячный — уснул в автолюльке. Мать сказала, что планировала совершить покупку быстро. Ознакомившись с записями с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что женщины не было 13 минут.

В отношении красноярки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»). Инспекторы по делам несовершеннолетних привлекли её к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.