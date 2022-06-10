Владикавказ, 10 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии отменили режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за разрушений, нанесенных стихией в Правобережном районе республики. Все восстановительные работы завершены в кратчайшее время. В дома жителей поданы электричество, вода и газ, сообщили 9 июня в региональном управлении МЧС.

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«В связи с завершением аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и отсутствием угрозы жизнеобеспечения населения связанным с прохождением комплекса неблагоприятных природных явлений с 21:00 9 июня 2022 года режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного района снят», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 6 июня на территорию Северной Осетии обрушилась стихия. Сильные ливни с градом и шквалистым ветром нанесли ущерб частным домовладениям, социальным объектам, владельцам автомобилей. Без водо- и электроснабжения остались жители в Правобережном районе, а также на части территории Ардонского района, где был введен режим ЧС.

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