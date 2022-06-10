Ереван, 10 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Протестное движение в Армении, выступающее за отставку правительства страны, не должно затухать, так как от него зависит судьба армянского народа. Об этом 10 июня на пресс-конференции заявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

parliament.am Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян

«Движение «Сопротивление» никак ни при каких обстоятельствах не должно угаснуть, так как в противном случае это будет означать поражение армянского народа», — сказал Сагателян.

Вице-спикер отметил, что протестное движение является уникальным, так как его интенсивность то растёт, то снижается. Его основным достижением стало то, что «весь мир узнал, что армяне не смирились с поражением и не готовы к новым уступкам».

Напомним, сторонники оппозиционных партий Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его обвиняют в проведении внешней политики на сдачу Нагорного Карабаха Азербайджану.