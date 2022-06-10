Нью-Дели, , 13:04 — REGNUM Белоруссия ищет пути решения проблем с торговыми платежами, возникших из-за западных санкций. Минск пытается решить этот вопрос и через Союзное государство, рассказал 10 июня в интервью белорусский посол в Нью-Дели Андрей Ржеусский.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, благодаря Союзному государству у Минска есть чуть больше возможностей для обсуждения разных вопросов. Россия частично осуществляет платежи с Индией в рублях, белорусская сторона готова рассмотреть эти варианты. Минск работает с обеими сторонами, подвижки есть.

«Мы ищем различные варианты проведения платежей. В том числе решаем эти вопросы в рамках нашего Союзного государства», — сказал Ржеусский ТАСС.

Он заявил, что платёжный механизм рупия — рубль абсолютно реальный и рабочий, и в Белоруссии стараются обеспечить своим предприятиям доступ к нему.

Читайте также: Белоруссия ищет пути для поставок в Индию удобрений и БелАЗов