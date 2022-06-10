Белград, 10 июня, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 10 июня впервые услышал, что условием для вступления Сербии в ЕС является «взаимное признание Белграда и Приштины». Об этом Вучич заявил журналистам после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белграде.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По его словам, до сих пор всегда говорилось лишь о «всеобъемлющей нормализации отношений».

«Мы это услышали сегодня, во время пресс-конференции в Приштине (Шольц до приезда в Белград нанес визит в Приштину — ИА REGNUM). Я могу понять, что ситуация меняется в ущерб Сербии, как я уже и предсказал несколько недель назад, анализируя происходящее. Если вы думаете, что нам надо угрожать, потому что мы хотим сохранить правопорядок ООН или достичь компромиссного решения, мы не против. Мы делаем свою работу, вы делаете свою», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Тем не менее, добавил президент Сербии, важно то, что «Шольц понимает суть проблемы, а также то, что проблемы надо решать шаг за шагом».

«Вы не обижайтесь, что мы относимся к Косово и Метохии иначе, чем вы. Насколько вы любите целостность Украины, настолько мы любим целостность Сербии», — заявил Вучич.

Сербский лидер вновь повторил: то, что признание независимости Косово является условием для приема Сербии в ЕС, стало для него сюрпризом. «Но Германия сильная, а мы маленькие. Нам остается только понять, как к этому относиться», — считает Александр Вучич.

Напомним, что ранее Вучич заявил, что Запад после заявления президента России Владимира Путина о косовском прецеденте как условии для признания независимости ДРН и ЛНР без согласия Киева потребует от Сербии признать Косово. По словам Вучича, Запад считает, что таким образом он лишит Путина международно-правовых аргументов.