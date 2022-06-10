Тюмень, 10 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксирован 21 выздоровевший и семеро госпитализированных с COVID-19. Об этом 10 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 10 июня коронавирус выявили у 12 тюменцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 июня коронавирус выявили у 191 833 человек, выздоровело 187 278 пациентов, скончались 4330 (на одного человека больше, чем днём ранее).