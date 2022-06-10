Донецк, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики (ДНР) при огневой поддержке Вооруженных сил (ВС) РФ освободили от киевских боевиков 235 населенных пунктов и продолжают продвигаться в направлении Славянска. Об этом 10 июня сообщает штаб территориальной обороны в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Спецоперация на Донбассе

«По состоянию на 10 июня на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 235 населенными пунктами, включая Триполье, Владимировку, Ставки и Липовое. Идет продвижение в направлении Славянска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что города Донецк и Макеевка подверглись обстрелам со стороны вооруженных украинских формирований.