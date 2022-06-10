Пермь, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за истекшего срока концессионного соглашения заключённого между администрацией Кунгура и ОАО «МРСК Урала», возник вопрос о том, как в дальнейшем будут эксплуатироваться и использоваться муниципальные электросетевые объекты, чтобы не поставить под угрозу электроснабжение города. О этом сообщили в УФАС по региону.

Yarnews.net Линия электропередач

Пока компания продолжает обслуживание электросетевого комплекса Кунгура. Однако энергетики рекомендовали местным властям до 23 июня 2022 года определить стратегию дальнейшего использования муниципальных электросетей. В противном случае ОАО «МРСК Урала» откажет в своих услугах, поскольку не будет иметь на это законных оснований.

В свою очередь местные власти заявили о планах создания подведомственной организации с последующей передачей ей электросетевого имущества. Заместитель председателя правительства Прикамья Андрей Кокорев подчеркнул, что сложившаяся ситуация не приведет к коллапсу в электроснабжении города, поскольку на рынке имеется множество территориальных сетевых организаций, способных взять на баланс объекты электросетевого хозяйства Кунгура.

Антимонопольная служба рекомендовала администрации Кунгурского муниципального округа до 23 июня заключить краткосрочный договор на обслуживание муниципальных электросетевых объектов. К этому же сроку согласовать с ОАО «МРСК Урала» вопросы по технологическому присоединению объектов к электросетям по действующим договорам и вновь поступившим заявкам на подключение. До 1 июля утвердить дорожную карту по передаче прав на электросетевое имущество с целью его долгосрочного обслуживания и эксплуатации.