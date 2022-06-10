Улан-Удэ, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом. Пять человек госпитализированы в ковидные госпитали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 889. Жертвами коронавируса в республика к настоящему времени стали 3030 пациентов.

Выздоровели после COVID-19, по состоянию на 10 июня, 133 594 человека, в том числе 18 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета достиг 33,8% — первым компонентом вакцинировано более 686 тыс. жителей.