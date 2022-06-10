* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 10 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили мужчину в местности Рудира уезда Шотул. Об этом пишет газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Согласно источникам, этого человека звали Ибрагим, и он был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время полива своих деревьев и полей.

Мотив убийства пока неясен. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли десятки мирных жителей, обвинённых в сотрудничестве с Фронтом сопротивления Афганистана.