Талибы* убили жителя афганской провинции Панджшер
* Талибы — запрещённая в России организация
Базарак, Афганистан, 10 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщают о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили мужчину в местности Рудира уезда Шотул. Об этом пишет газета «8 Собх».
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Убийство
Согласно источникам, этого человека звали Ибрагим, и он был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время полива своих деревьев и полей.
Мотив убийства пока неясен. Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли десятки мирных жителей, обвинённых в сотрудничестве с Фронтом сопротивления Афганистана.