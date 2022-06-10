Казань, , 12:49 — REGNUM В Татарии для купания признаны непригодными пять пляжей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Пляж

Согласно результатам исследования воды, по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляж «Нижнее Заречье» в Казани, а также городские пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске. По микробиологическим показателям для купания непригодны пляж в Камско-Устьинской районе и городской пляж в Зеленодольске.

Администрациям районов направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания.

В связи с несоответствием качества воды по гигиеническим нормативам жителям не рекомендует использовать данные пляжи для купания, добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, контролировать качество воды в водоемах и песка на пляжах в Татарии будут в течение всего купального сезона.

Читайте также: В Татарии готовят к открытию 20 пляжей