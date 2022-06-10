Кемерово, 10 июня, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Напомним, что 9 июня на 323 км автодороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга произошла авария с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

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«Предварительно установлено, что виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с рейсовым автобусом пригородного сообщения, — уточнили в ведомстве. — Организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, водитель легкового автомобиля скончался на месте, водитель и как минимум четыре пассажира автобуса получили травмы.