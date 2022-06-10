София, 10 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Власти Болгарии объявили о намерении выделить Ирану 2,83 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом 10 июня сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, за соответствующее постановление проголосовало абсолютное большинство депутатов болгарского Народного собрания (парламента).

Предполагается, что партия препаратов на общую сумму в 9 млн левов ($5 млн) будет безвозмездно передан иранской стороне.

При этом Тегеран обязан оплатить все расходы по соответствующей доставке.

Напомним, ранее власти Болгарии заявили о намерении утилизировать несколько тысяч тонн указанной вакцины из-за невозможности обеспечить условия для хранения медикаментов.