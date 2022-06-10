Санкт-Петербург, 10 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Инспекторы ДПС задержали в Санкт-Петербурге казённый кроссовер, относящийся к Ленинградской области, с подозрительными «мигалками», рассказали 10 июня ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Кроссовер с подозрительными «мигалками».

Подозрительный Hyundai Tucson схожей с «цветографикой» экстренных служб и проблесковыми маяками на крыше заметил экипаж спецбатальона ДПС при патрулировании на Ириновском проспекте в Красногвардейском районе вечером 9 июня.

«Полицейские решили проверить принадлежность автомобиля. Оказалось, что к спецтранспорту Hyundai отношение не имеет, а принадлежит казенному учреждению Ленинградской области», — рассказали в Главке МВД, уточнив, что в момент проверки в автомобиле на пассажирском сиденье находился один из руководителей этой организации.

У полицейских вызвала сомнение правомочность размещения спецсигналов на автомобиле, а также подлинность номерных узлов и агрегатов, что уголовно наказуемо.

«Пассажира иномарки сотрудники ДПС отпустили, а вот водителя и сам автомобиль доставили в отдел полиции для разбирательства», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

Как стало известно ИА REGNUM от источника, знакомого с ситуацией, автомобиль принадлежит ГКУ «Управление по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области».