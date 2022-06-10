Москва, 10 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В России будут усиливаться факторы, которые обеспечивают рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Stuart Webster Свинина

«По мере того, как будут накапливаться негативные эффекты от разрыва экономических отношений со странами Запада, в российской экономике будут усиливаться факторы, работающие на ускорение инфляции, — сказал Мастеров. — Например, дефицит импортных кормов может спровоцировать дефицит свинины, что подстегнет цены на этот вид мяса. Прекращение поставок комплектующих, высокотехнологичной продукции может создать сложности в самых разных отраслях промышленности, что также рискует впоследствии спровоцировать дефицит на разных рынках».

В конечном итоге, как полагает Мастеров, это может привести к тому, что замедление экономической и потребительской активности уже не сможет сдержать инфляцию, и цены вновь начнут ощутимо расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, что одна из причин замедления инфляции в РФ — это уменьшение доходов населения и, как следствие, угнетение потребительской активности.