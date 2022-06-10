Москва, 10 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Одна из причин замедления инфляции в России это снижение доходов населения и, как следствие, падение потребительской активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«Замедление российской экономики начинает влиять и на динамику инфляции, — констатировал Мастеров. — Отмечается серьезное сокращение потребительской активности. По данным Сбербанка, если в начале марта 2022 года на пике ажиотажного спроса объем расходов потребителей на товары и услуги (относительно сопоставимой недели предшествующего года) достигал 25,2%, то в апреле наблюдалось его снижение до 6-9%, а в мае — до 5-8%. Наблюдается сокращение ипотечного кредитования. Согласно данным ЦБ РФ, рынок ипотечного кредитования снизился в 4-5 раз относительно 2021 года».

Как полагает Мастеров, новый уровень цен, сформировавшийся по итогам инфляционного скачка, наблюдавшегося в начале весны 2022 года, стал серьезным бременем для экономики и населения. Он подавил потребительскую активность и создал дополнительные предпосылки для дальнейшего снижения деловой активности, которая и так испытывает серьезное давление в результате санкций, разрыва экономических отношений с западными странами, нарушения логистических цепочек.

«Также наряду с замедлением экономики и снижением реальных располагаемых доходов населения на инфляцию влияет и укрепление курса рубля», — добавил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Денис Домащенко заявил, что одна из причин торможения инфляции в РФ — это замедление потребительского спроса.