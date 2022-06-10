Ханты-Мансийск, 10 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 10 июня госпитализировали девятерых больных с COVID-19, 31 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем днём ранее. На первое место по числу заражений вышел Нижневартовск — 10.

С начала пандемии в Югре на 10 июня насчитывается 210 925 лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 208 057 пациентов, 2553 скончались (ни одного человека за сутки).