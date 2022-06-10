Омск, , 12:27 — REGNUM Полицейские разыскивают женщину, обманом похитившую деньги у пожилой омички. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 июня в УМВД России по Омской области.

Пенсионерка

В полицию с заявлением о мошеннических действиях обратилась 79-летняя жительница Ленинского округа Омска. Она рассказала, что лишилась 44 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, она отдыхала с соседками на скамейке у подъезда. В этот момент к ним подошла незнакомка. Женщина сказала, что ищет цветы герани или алоэ и готова их приобрести.

Потерпевшая пригласила женщину в квартиру. Там гостья заявила, что видит на растениях и на пенсионерке «следы магического воздействия». Для «избавления от негатива» женщина сожгла лист бумаги и показала хозяйке крест из пепла.

Затем злоумышленница попросила хозяйку принести все имеющиеся в доме деньги. После проведения «обряда» «целительница» завернула наличные в полиэтиленовый пакет и чёрный платок, забросила свёрток на шкаф и велела не трогать его сутки.

После ухода «целительницы» пенсионерка проверила свёрток и обнаружила, что денег в нём нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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