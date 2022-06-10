Великий Новгород, 10 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Новгородская область в период до 2030 года планирует привлечь 120 млрд частных инвестиций в развитие сферы туризма. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

Admrussa.ru Старая Русса

Как отметил губернатор, в 2021 году увеличение турпотока в Новгородской области составило 62% по отношению к доковидному 2019 году: регион в прошлом году посетило 1,7 млн человек. Траты туристов выросли в 2,3 раза, число ночевок — в 1,5 раза, в среднем, туристы остаются в регионе на четыре дня. Количество регионов России, из которых в область едут гости, выросло на 15%. За последние два года открыто 16 новых гостиниц.

«Задача следующих лет — развитие перспективных дестинаций. Для формирования ключевых туристских локаций используется кластерный подход. Благодаря участию в федеральных проектах вскоре перед гостями предстанет преобразившийся регион — обновятся туристические кластеры «Исторический центр Великого Новгорода» и «Старая Русса – город Достоевского», — сообщил Андрей Никитин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Помимо кластеров «Исторический центр Великого Новгорода», «Старая Русса — город Достоевского», в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и в сотрудничестве с корпорацией «Туризм. РФ» будут развиваться туристические кластеры «Любытинский» и «Валдайский».

«Кроме того, есть совместные планы в Старой Руссе — создадим там новый санаторий на 250-300 номеров», — добавил Андрей Никитин.