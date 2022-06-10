10 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление постоянного представителя России при ЮНЕСКО Александра Кузнецова о том, что представители Украины в ЮНЕСКО заявили, что Российская Федерация несет опасность украинскому борщу.

Оксана Переможенко, , 13:26 — REGNUM Представители Украины в ЮНЕСКО сообщили, что Российская Федерация несет опасность украинскому борщу. Об этом 9 июня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

Настоящий украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Украинская делегация начала в своих документах демонстративно писать слово «Россия» с маленькой буквы и обвинила нас в том, что мы представляем угрозу украинскому борщу», — приводит слова Кузнецова ИА Красная Весна.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram.

«У них военные действия, а они о борще думают», — смеется Алексей Л.

«Древние украинцы картошку для борща из Америки привозили ещё до Колумба. Вот не знаете историю, и не говорите», — иронизирует один из участников обсуждения.

«Ну, если из всех угроз остался только борщ, то на фронтах у них надежд больше нет, видимо», — добавил Дмитрий Л.

«Ничего, что картофель завёз Пётр I?» — поинтересовался Константин.

«Поток шизофрении продолжается! Я живу на Кубани, всю жизнь ем борщ… Какие-то украинские делегации ЮНЕСКО меня вообще не беспокоят», — шутит Константин А.

«А что еще делать, если кроме борща у Украины ничего не осталось…» — с сарказмом отметил Александр В.

«У борща 1000 рецептов, и один из них украинский», — написал Андрей Б.

Борщ Кулинар1952

«Борщ — это восточнославянское блюдо. Его также готовят и поляки, и белорусы. А вариантов рецептов борща просто необозримо», — комментирует новость один из участников обсуждения.

«Вот же убогие», — не выдержал Garik.

«Россия им и сало поставляла! А что у них своего-то есть?» — напомнил Серёга.

«Когда я борщ готовлю, вообще как-то не думаю, чей он. Он мой. Пусть попробуют отобрать», — шутит Ирина.

«Сегодня приготовлю борщ. Сделаю угрозу Украине…» — смеется Marina L.

«Ну они, в принципе, правы, — если нет Украины, то и украинского борща тоже нет, будут только русский, белорусский и какие-то… другие разновидности борща…» — отметил Vlad M.

«ЮНЕСКО транслирует наплевательство на культурные ценности и правила морали, Красный крест игнорирует наших пленных, собирает данные о здоровых органах детей, ОБСЕ способствует разжиганию конфликта… Не пора ли переименовать сии организации?» — задалась вопросом Yuliya.

«Срочно внести в список культурного наследия ЮНЕСКО борщ, шаровары, галушки и горилку! А то они могут пострадать в ходе денацификации», — пошутил Виктор.

«У них президент наркоман, а они о борще думают!» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Детский сад, штаны на лямках. От того, что они пишут с маленькой буквы, Россия меньше не стала. А «украинский борщ» из старого сала, перетертого с чесноком, чтобы не воняло, такой себе деликатес… То ли дело у нас в Крыму борщ на говяжьей грудинке, со свежими помидорами!» — написала Olga.

«Так всех «поваров» в плен забрали — конечно, угроза!» — с сарказмом подытожила Лариса Сергеевна, указывая на то, что многие боевики ВСУ, попавшие в плен, пытаются оправдать себя тем, что были водителями и поварами и к боевым действиям якобы отношения не имеют.