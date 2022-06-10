Мадрид, 10 июня, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Цены на продукты питания и безалкогольную продукцию в Испании поднялись в мае 2022 года на 11% по сравнению с маем 2021 года. Соответствующие данные опубликовал Национальный институт статистики страны.

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Отмечается, что повышение цен на указанные категории товаров составило 11%, «что на 0,9% выше, чем в предыдущем месяце [апреле], и является самым высоким показателем» с 1994 года. Скачок цен фиксируется на такие категории товаров, как хлеб, крупы, молоко, сыр, яйца и мясо.

При этом инфляция в стране в мае составила 8,7%.