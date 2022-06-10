Миасс, Челябинская область, 10 июня, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Губернаторы Челябинской, Курганской и Тюменской областей заключили соглашение о сотрудничестве для развития внутреннего туризма. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба южноуральского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Церемония подписания прошла в рамках совещания по развитию туризма в Уральском ФО. Его участники обсуждали вопросы формирования турмаршрутов, турпотока и повышения туристической привлекательности.

Тюменский губернатор Александр Моор отмечает, что регионам нужно разработать общие туристические продукты и продвигать их, а также создавать необходимую инфраструктуру. А губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал появление единых максимально комфортных маршрутов.